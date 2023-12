Jhon Arias recebeu o troféu Bola de Bronze, por ser escolhido o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes - Lucas Merçon/Fluminense

Jhon Arias recebeu o troféu Bola de Bronze, por ser escolhido o terceiro melhor jogador do Mundial de ClubesLucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/12/2023 11:14

jogador começa a chamar a atenção de outros clubes e não garantiu permanência no Fluminense ao longo de 2024. Jhon Arias teve uma grande temporada em 2023, chegando à seleção da Colômbia e conquistando a Libertadores, e coroou o ano sendo escolhido o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes . Diante do bom desempenho, oe não garantiu permanência no Fluminense ao longo de 2024.

Apesar de ter contrato até 2026, Arias não escondeu o desejo de atuar no futebol europeu e não prometeu seguir no Tricolor até o fim da próxima temporada.



"Eu tenho uma gratidão enorme pelo clube, mas também tenho sonhos, aquele sonho de infância, de garoto, o que você sonha pra sua carreira. Eu tenho contrato com o Fluminense até 2026, mas no futebol as coisas mudam muito, é difícil prometer alguma coisa, porque depois você fica sendo ingrato", afirmou.