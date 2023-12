Martinelli foi um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense

Martinelli foi um dos destaques do Fluminense no Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/12/2023 15:32 | Atualizado 23/12/2023 15:32

"Foi no final do jogo. Falou inglês, eu não entendi. Deve ter me xingado, eu xinguei de volta. Mas é coisa de campo", declarou o volante, de acordo com o 'ge'.

Além disso, Martinelli fez questão de reforçar que, apesar da goleada sofrida por 4 a 0 para o Manchester City, o Fluminense teve um ótimo ano: "Foi uma grande temporada. Infelizmente não conseguimos o título mundial, mas não atrapalha a nossa trajetória".

Martinelli foi um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes. Na semifinal, contra o Al Ahly, foi considerado um dos melhores em campo pela torcida tricolor. Ele, inclusive, deu assistência para John Kennedy matar o jogo e garantir o Flu na final do torneio.