Felipe Melo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Felipe MeloMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/12/2023 20:50

Rio - Um dos líderes do elenco do Fluminense, Felipe Melo, de 40 anos, admitiu que está em processo de encerramento da sua vitoriosa carreira. Com contrato até o fim de 2024, o veterano admitiu que a tendência é que o ano que vem seja sua última temporada como jogador.

"Tenho mais um ano de contrato e quero jogar, mas de fato já inicio um processo de transição para o pós-carreira. Estou no Fluminense para ajudar dentro de campo, fora, no banco de reservas… Nesse ano não vou ter condição de jogar todos os jogos da temporada. Vejo como uma melhora, vou estar disponível para mais jogos. O ano passado foi muito difícil, nesse ano eu consegui jogar e entendi a raiz do problema. Vou entrar de férias já tratando e cuidando do corpo. Agora que já sei a raiz do problema, vou cuidar disso", afirmou em entrevista ao "Trivela".

A montagem da defesa para o ano que vem é uma das preocupações do Fluminense já que Nino não deverá seguir no clube. Felipe Melo reforçou que não irá jogar com o nome na próxima temporada.

"Não vou tirar jamais a vaga de alguém com o nome. Se for para ajudar posso estender, se não, encerro nesse próximo ano", disse.