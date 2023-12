Nino pode ter feito último jogo pelo Fluminense contra o Manchester City - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/12/2023



Nino e André podem ter feito a última partida pelo Fluminense na derrota por 4 a 0 para o Manchester City, na final do Mundial de Clubes. Ainda assim, o zagueiro está mais perto de sair e já fala em tom de despedida.

"Ano maravilhoso, muito regular. Mantivemos os bons resultados durante todo o ano. Fluminense está num nível que não deveria ter saído nunca. Não sei sobre futuro. Agora devo entrar de férias. Nos próximos dias vamos ver o que acontece. Sou muito feliz no Fluminense. Pode ter sido (o último jogo), a gente nunca sabe. Mas vamos ter certeza nos próximos dias", disse Nino no desembarque do Fluminense no Rio de Janeiro, neste sábado (23).

Assim como André, Nino recebeu propostas ao longo da temporada de 2023, mas o Fluminense o segurou, com a promessa de que o negociaria ao fim do ano para o futebol europeu. Só que a situação do zagueiro está mais perto de ser definida porque há sinalizações concretas de clubes para pagar a multa rescisória.



Para contratá-lo, o interessado deve pagar 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões). O Nottingham Forest esteve muito perto do acerto, mas a negociação ficou parada após exigências do estafe de Nino e da diretoria tricolor.



Outros clubes também estão dispostos a fazer o pagamento ao Fluminense, mas dependerão também do desejo de Nino. Por exemplo, ele não quis jogar no Zenit, da Rússia.

"Meu futuro não está decidido ainda, esses próximos dias vão ser fundamentais. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza de que será o melhor para mim e para o Fluminense", afirmou o zagueiro após o jogo de sexta-feira.

Já a situação de André está mais indefinida, pois o Tricolor só recebeu sondagens, e pretende fazer com que o volante seja a maior venda do clube. Durante 2023, o Liverpool ofereceu 30 milhões de euros, mas a diretoria acredita que pode conseguir até 35 milhões de euros (R$ 188,5 milhões).



Diante da situação, o Fluminense já admite a possibilidade do volante permanecer no clube até o meio de 2024, quando começa a temporada europeia e os clubes costumem fazer as contratações mais caras.