Fluminense foi derrotado pelo Manchester City - AFP

Fluminense foi derrotado pelo Manchester CityAFP

Publicado 22/12/2023 16:43 | Atualizado 22/12/2023 16:47

Arábia - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense não conseguiu conquistar o sonho do título do Mundial de Clubes. Diante de um Manchester City imponente desde o começo da partida, o Tricolor lutou, mas acabou sendo goleado por 4 a 0. Os ingleses conquistaram pela primeira vez a taça de melhor clube do planeta e os cariocas ficaram em segundo lugar.

O Fluminense não abriu mão do seu estilo, mas foi amplamente dominado pelo Manchester City durante praticamente toda a partida. Os ingleses mostraram superioridade física, tática e técnica e superaram os tricolores. Julián Alvares, Nino contra e Phil Foden fizeram os gols do campeão europeu.

A partida começou da pior maneira possível para os torcedores do Fluminense. Com menos de um minuto, Marcelo saiu jogando errado, Aké recuperou a bola e finalizou, Fábio chegou a desviar, antes do toque na trave. No rebote, Julián Álvarez apareceu para marcar para o City.

Em desvantagem, o Fluminense não se desesperou e passou a tocar a bola ao seu estilo. Aos 11 minutos, Cano foi derrubado dentro da área, após passe de Ganso, o pênalti chegou a ser assinalado, porém, o lance acabou sendo anulado devido a posição irregular do argentino.

Aos 27 minutos, o Manchester City ampliou. A defesa do Fluminense deu bobeira e Phil Foden apareceu dentro da área. O atacante inglês cruzou, a bola tocou em Nino, e matou qualquer reação do goleiro Fábio. Em desvantagem, o Fluminense seguia valente e teve boa oportunidade aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio de Marcelo, Arias cabeceou e Ederson fez grande defesa, salvando o City.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com John Kennedy na vaga de Keno. Com o desgaste físico, o Tricolor passou a dar mais oportunidades para o City. Bernardo Silva e Jack Grealish pararam em Fábio, que salvou o clube carioca de levar mais gols.

Visando dar mais força física ao Fluminense, Fernando Diniz fez três mudanças. Alexsander, Diogo Barbosa e Lima entraram nas vagas de Felipe Melo, Marcelo e Paulo Henrique Ganso. Porém, aos 26 minutos, o City fe mais um. Samuel Xavier deu bobeira, Julián Alvares ganhou, bateu cruzado, e Foden apareceu para fazer o terceiro dos ingleses.

No fim, o Manchester City fez mais um. Após bela jogada pela direita, Julián Alvares recebeu dentro da área, fintou a defesa do Fluminense, e finalizou para dar números finais à partida, e completar a goleada do clube inglês na Arábia Saudita.