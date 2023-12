Felipe Melo se irritou com postura de Grealish após jogo entre Fluminense e Manchester City - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 22/12/2023 19:01

Arábia Saudita - Felipe Melo explicou o motivo que iniciou a confusão com os jogadores do Manchester City após a derrota por 4 a 0 do Fluminense , na tarde desta sexta-feira (22), no Estádio Rei Abdullah, pela final do Mundial de Clubes. Segundo o zagueiro tricolor, o meia Grealish desrespeitou o clube carioca e gritou "olé" na reta final do jogo.

"O Grealish faltou ao respeito com a instituição Fluminense e eu jamais vou deixar isso acontecer. Não importa onde eu estiver, eu sempre vou brigar pela minha instituição. Ele estava gritando "olé" no final do jogo. Isso é para a torcida. A torcida pode gritar "olé". O atleta dentro de campo não pode faltar ao respeito com a instituição", disse Felipe na zona mista após a partida.

"Eu não comecei nenhuma confusão. Pelo contrário, eu fui defender o Martinelli, que estava sendo acuado por esse atleta. E eu faria isso novamente. Eu sou um guerreiro. Minha vida toda foi dessa maneira, mas eu sempre respeitei. Quando nós vencemos um jogo por 10 a 0, o Fluminense respeitou. Quando vencemos o River, o Fluminense respeitou. Quando vencemos a final contra o nosso maior rival, nós respeitamos também. E vai ser assim para sempre. Eu acho que o respeito impera. E faltaram ao respeito conosco, por isso eu fui defender um atleta meu", completou.

Outro envolvido na confusão, Martinelli confirmou a versão de seu companheiro de equipe. Segundo o volante, Grealish se mostrou "folgado" durante toda partida.

"Não entendi o que ele falou, tudo em inglês, eu mandei também ele para aquele lugar. É do futebol isso aí, o cara é folgado para caramba dentro do jogo. Mas é do futebol, vida que segue", declarou o camisa 8.

Apesar do clima quente, não houve maiores incidentes. Jogadores das duas equipes evitaram que a briga seguisse para um caminho mais sério.