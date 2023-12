André marca Phil Foden durante a final dentre Manchester City e Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

André marca Phil Foden durante a final dentre Manchester City e FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/12/2023 21:25

Arábia Saudita - André valorizou a atuação do Fluminense na derrota para o Manchester City por 4 a 0 , nesta sexta-feira, 22, em partida válida pela final do Mundial de Clubes de 2023. O volante analisou o jogo e destacou que o Tricolor jogou de igual para igual com os Citizens. O camisa 7 também elogiou o time inglês e exaltou a possibilidade de ter disputado a Copa do Mundo de Clubes.

"Entramos com a ideia de pressionar o time deles, de fazer o nosso jogo. Tomamos o gol ali nos primeiros segundos, mas mesmo assim nosso time não deixou de jogar, jogamos de igual para igual. O Manchester City é o melhor time do mundo há cinco/seis anos. Poder estar aqui disputando esse Mundial é um momento inexplicável para nós", disse André, à "CazéTV".

Apesar do revés, o Fluminense fecha 2023 em alta. O Tricolor sagrou-se bicampeão carioca com uma goleada sobre o Flamengo e conquistou o inédito título da Libertadores sobre o Boca Juniors, em pleno Maracanã.

"No Brasil, ninguém acreditava no nosso time. E conseguimos colocar o Fluminense no topo da América com um futebol que todo mundo gosta de ver. É não abaixar a cabeça, fizemos uma grande temporada, temporada longa e aproveitar as férias", pontuou o volante.

André é um dos melhores volantes do Brasil e está cotado no mercado da bola. Em outubro, ele chegou a relevar à Conmebol que recebeu uma proposta irrecusável da Europa , mas declinou pelo sonho de ser campeão da Libertadores. Assim, ele foi questionado se o jogo conta o Manchester City marcaria a despedia do Fluminense.

"Na verdade, não tem nada certo. Como sempre falo, tenho contrato até 2025 ainda, óbvio que vão aparecer muitas coisas, não só para mim, mas para muitos jogadores. Agora é aproveitar as férias, desligar do futebol, esquecer do futebol. Aproveitar meu filho, aproveitar minha família, porque esse ano ficava mais tempo fora do que em casa", afirmou André.