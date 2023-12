Marcelo em ação pelo Fluminense na final do Mundial de Clubes, contra o Manchester City - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/12/2023 18:05

O Fluminense foi derrotado pelo Manchester City nesta sexta-feira (22) pelo placar de 4 a 0, e ficou com o vice do Mundial de Clubes. Apesar da goleada sofrida, o lateral Marcelo exaltou a atuação do Tricolor, e afirmou que a equipe comandada por Fernando Diniz jogou em pé de igualdade com os ingleses.

"A gente fez uma temporada maravilhosa, estou muito feliz de trazer o nome do Fluminense para uma competição tão grande como essa. A gente jogou de igual para igual, infelizmente o resultado não diz o que a gente jogou. A gente entende perfeitamente que morreu atirando", disse Marcelo, em entrevista para a Cazé TV.



Outro jogador que também teve uma opinião semelhante a de Marcelo foi o volante André. Segundo ele, o Fluminense não deixou de jogar bola, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do mundo.

"Entramos com a ideia de pressionar o time deles, fazer o nosso jogo. Tomamos o gol nos primeiros segundos, mas mesmo assim o nosso time não deixou de jogar, jogamos de igual para igual. É o melhor time do mundo há cinco, seis anos e poder estar aqui disputando esse Mundial, esse momento inexplicável para nós", disse o volante.

Marcelo também se irritou com uma pergunta sobre os erros defensivos do Fluminense na partida.

"Quando você faz uma pergunta dessas falando de falha defensiva, você compromete Marcelo, Nino, Samuel, Felipe Melo e o Fábio. Mas a gente sabe que futebol não é isso. Quando faz gol parece que a gente não participou. Falar de uma falha defensiva? Pode ser, pode cair no nosso colo, a gente está acostumado", queixou Marcelo.