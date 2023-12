Torcedores do fluminense assistindo o Mundial de clubes entre Fluminense e Manchester no estádio das Laranjeiras, nesta sexta-feira (22). - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 18:11 | Atualizado 22/12/2023 18:11

Mesmo com a derrota para o Manchester City, a torcida do Fluminense reconheceu o esforço e aplaudiu o time. O registro foi feito pelo amigo @Bessa_Leo, que está em Laranjeiras #ODia pic.twitter.com/LIbPLw1qtM — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 22, 2023

Apesar do placar elástico, o Fluminense teve bons momento durante o primeiro tempo e conseguiu, inclusive, dominar a posse de bola por alguns minutos. Em conversa com o jornal O Dia, o torcedor Adriano Moraes, de 28 anos, falou sobre o jogo e também elogiou o Manchester City.

"Acho que foi uma partida fod*. O Fluminense pegou o pior time da Europa (para enfrentar) de todos os momentos, todos os Mundiais. Cheguei a comprar ainda com o Liverpool, mas o City ainda é mais. Mais de cinco anos de Guardiola, é um projeto estruturado. O Fluminense tudo bem, tem um tempo legal, um ano com o Diniz. Mas mesmo assim, sete anos contra um. Guardiola é um dos melhores técnicos do mundo, o City é um dos elencos mais estrelados, mais dinheiro", disse Adriano Moraes.

Os torcedores do Fluminense Adriano Moraes, à esquerda, e Breno Serra, à direita Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

O torcedor Bernardo Serra, por sua vez, lembrou das conquistas do Tricolor ao longo de 2023 para destacar como foi bom o ano do clube. Além disso, assim como Adriano, fez elogios ao Manchester City.

"O ano do Fluminense foi um ano brilhante, indescritível, não tem o que dizer, tirando esse 4 a 0, mas sabíamos que seria muito difícil. O elenco e um dos melhores técnicos do mundo, senão o melhor, que é o Guardiola, que já está há sete anos no City... Então, é um trabalho implementado comparado com o Diniz, que está há dois anos no Fluminense, é uma diferença gigantesca. A gente sabia que seria difícil para cara*** vencer, tinha que ser uma partida impecável", afirmou Breno Serra.

"Aconteceu, é isso, o resultado não importa com o que foi o ano do Fluminense. Para estar aqui na final, tínhamos que ter vencido a Libertadores, que foi o que aconteceu. Se os outros quiserem falar alguma coisa, tinham que estar aqui, tinham que ter vencido, passado por muitos jogos grandes. O resto do ano todo foi impecável, entrou para história do Fluminense", completou.