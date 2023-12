Julián Álvarez comemora o quarto gol do Manchester City sobre o Fluminense - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 22/12/2023 17:07 | Atualizado 22/12/2023 17:10

Santos para o Barcelona, em 2011.

derrota por 4 a 0 sofrida pelo Fluminense para o Manchester City , nesta sexta-feira (22), na Arábia Saudita é a pior em uma final de Mundial de Clubes. O resultado iguala a goleada sofrida pelo

Coincidentemente, o técnico Pep Guardiola estava no comando dos dois campeões que protagonizaram o massacre. E Paulo Henrique Ganso era jogador do time derrotado.



Naquele ano, o Santos era comandado por Muricy Ramalho e tinha Ganso e Neymar como principais jogadores. A equipe paulista conseguiu segurar mais tempo o adversário e sofreu o primeiro gol aos 16 minutos de jogo.



O primeiro tempo terminou 3 a 0 para o Barcelona, com o gol saindo nos minutos finais, aos 37. Messi marcou dois gols, Xavi e Fábregas fizeram os outros.



Já o Fluminense acabou levando o gol mais rápido da história do Mundial de Clubes , de Julián Álvarez. O City ampliou ainda no primeiro tempo, com gol contra de Nino, e marcou os dois outros gols na segunda etapa, aos 27, com Foden, e aos 43, com Álvarez.

Além desses dois jogos envolvendo brasileiros, a final do Mundial de Clubes teve outras duas goleadas. Em 2018, quando o Real Madrid fez 4 a 1 no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e em 2010, no 3 a 0 da Inter de Milão sobre o Mazembe, do Congo.