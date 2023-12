Julián Álvarez comemora primeiro gol do Manchester City sobre o Fluminense - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 22/12/2023 16:31

Arábia Saudita - O primeiro gol do Manchester City sobre o Fluminense na final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), em Jedá, foi o mais rápido da história do torneio desde que ele passou a ser organizado pela Fifa, em 2000. O atacante Julián Álvarez balançou as redes com apenas 40 segundos de jogo.

Antes de Álvarez, o recorde pertencia a Mohamed Ahmed, do Al Ain, que demorou um minuto e 19 segundos para abrir o placar contra o Esperance, no Mundial de 2016. O brasileiro Diego Tardelli aparece no top-3, com um gol marcado com 1 minuto e 59 segundos pelo Atlético-MG contra o Guangzhou Evergrande, em 2013.

O recorde de gol mais rápido em finais pertencia ao brasileiro Dante. Em 2013, o zagueiro abriu o placar para o Bayern de Munique aos sete minutos na decisão contra o Raja Casablanca.