Torcida do Fluminense em Laranjeiras - Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

Torcida do Fluminense em LaranjeirasFoto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 14:59

Rio - Nesta sexta-feira (22), dia da final do Mundial de Clubes da Fifa, a diretoria do Fluminense voltou a abrir a "Casa Laranjeiras" espaço dedicado ao torcedor tricolor para acompanhar a final do torneio contra o Manchester City, da Inglaterra.

Diferente da estreia, na última segunda-feira, contra o Al Ahly, do Egito, a sede do clube na Zona Sul do Rio de Janeiro recebem ótimo público e as filas para acessar a Fan Zone se esticaram até outras ruas do bairro.

Com portão aberto na Rua Pinheiro Machado, ao lado do Palácio Guanabara, a organização do evento conseguiu, junto à Prefeitura, bloquear um dos acessos à entrada principal para torcedores chegarem caminhando. Com gradeado feito na Álvaro Chaves, ponto principal da sede social, os tricolores formaram fila que chegou até perto da Rua das Laranjeiras.

Na porta do Estádio Presidente Manoel Schwartz, torcedores fizeram grande festa com sinalizadores, bateria e músicas que embalaram o grande ano de 2023.

Com plataformas instaladas para preservar o gramado, o Fluminense colocou à disposição um grande esquema de bares e espaços para entretenimento, além de quatro telões com transmissão da partida contra o Manchester City.