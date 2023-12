Fluminense busca título inédito na Arábia - Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense busca título inédito na Arábia Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/12/2023 10:00 | Atualizado 22/12/2023 10:09

Rio - Rivais na decisão do Mundial de Clubes, Fluminense e Manchester City, da Inglaterra, compartilham uma história semelhante nos últimos 24 anos. Os atuais campeões da Libertadores e Liga dos Campeões decidem o título de campeão do mundo nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no King Abdullah, na Arábia Saudita.

As histórias de Fluminense e Manchester City estão conectadas em dois momentos opostos. Em 1999, ambos viveram a pior fase de suas histórias centenárias quando disputaram a terceira divisão nacional. Já em 2023, os clubes alcançaram suas maiores glórias com a primeira conquista continental. Agora, chegou a hora de um deles conquistar o mundo.

O Fluminense foi campeão da terceira divisão em 1999, ao mesmo tempo em que o Manchester City foi vice da terceirona inglesa. O clube inglês conquistou o título da segunda divisão dois anos depois, na temporada 2001/02, e retornou para a elite em 2002/03. Na mesma época, iniciava-se a era dos pontos corridos no Brasil, e o Tricolor também já estava na primeira divisão.



Potências nacionais

Após se reerguerem, Fluminense e Manchester City voltaram ao topo praticamente juntos. O primeiro título nacional do time brasileiro aconteceu antes dos ingleses, com a inédita conquista da Copa do Brasil em 2007. No ano seguinte, o Tricolor retornou a Libertadores após 23 anos e foi vice-campeão. Já os Citizens conquistaram a Copa da Inglaterra em 2011, feito que não acontecia desde 1969.

O Fluminense conquistou o Brasileirão pela terceira vez na história em 2010, encerrando um jejum de 26 anos. Em 2012, o Tricolor se tornou tetracampeão, enquanto o Manchester City conquistava o Campeonato Inglês pela terceira vez, algo que não acontecia desde 1968. Este marcou o primeiro título dos Citizens na era Premier League, que foi criada em 1992.

Momentos opostos na última década

O Fluminense atravessou um período turbulento, com problemas financeiros e sem competitividade dentro de campo após o rompimento da parceria com a Unimed. Entre 2015 e 2019, o Tricolor flertou com o rebaixamento, mas escapou. O Manchester City, por outro lado, começou a colher os frutos do investimento do City Football Group, liderado pelos árabes Khaldoon Al Mubarak e Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Entre 2011 e 2021, o Manchester City conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga e três Supercopas da Inglaterra. Em 2021, no entanto, amargou o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa após ser derrotado pelo Chelsea por 1 a 0 na decisão.

Primeiro título continental

Desde 2020, o Fluminense voltou a ser mais competitivo. Em 2023, o Tricolor disputou a Libertadores pelo quarto ano consecutivo, algo inédito em sua história. O Manchester City, por sua vez, já estava consolidado sob o comando de Pep Guardiola e constantemente figurava entre os quatro melhores da Europa. De tanto insistirem, ambos, finalmente, conquistaram o tão sonhado título continental.



Curiosamente, Fluminense e Manchester City reencontraram algozes em suas campanhas de campeões. O Tricolor precisou eliminar o Olimpia, do Paraguai, seu fantasma de 2013 e 2022, além do Boca Juniors na decisão, cujo foi o algoz de 2012. Já os Citizens, por outro lado, precisaram superar o Real Madrid, da Espanha, fantasma da edição anterior da Liga dos Campeões.



Pela primeira vez na história, Fluminense e Manchester City conquistaram um título continental. Ambos são estreantes no Mundial de Clubes, mas possuem trunfos de velhos conhecidos da competição para conquistá-la. O Tricolor aposta, principalmente, no tetracampeão Marcelo. Já os ingleses, por sua vez, acreditam no técnico Pep Guardiola, campeão com Barcelona e Bayern de Munique.