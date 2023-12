Fluminense teve a maior premiação que um campeão da Libertadores já recebeu - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fluminense teve a maior premiação que um campeão da Libertadores já recebeuMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/12/2023 11:53



Rio - Na melhor temporada da história do Fluminense , o clube recebeu R$ 194,8 milhões em premiações ao longo do ano. Com o valor, o Tricolor buscará reforços para 2024, mas, antes, também irá equacionar dívidas. As informações são do 'ge'.

Os jogadores do Fluminense estão de férias após o Mundial de Clubes. Entretanto, o planejamento para 2024 já está definido: a data para reapresentação e início de pré-temporada dos atletas que irão jogar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca será já no início do ano. Os titulares, que foram até a Arábia Saudita, ganharam um mês de férias.

Confira a tabela de premiações do Fluminense em 2023:

. Copa do Brasil: R$ 5,4 milhões (Oitavas de final)

. Campeonato Brasileiro: R$ 33,4 milhões (7º lugar)

. Conmebol Libertadores: R$ 136 milhões (Campeão)

. Mundial de Clubes: R$ 20 milhões (Vice-campeão)