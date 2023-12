Felipe Melo exibe o anel de diamantes personalizado em homenagem aos três títulos da Libertadores - Reprodução/Felipe Melo

Felipe Melo exibe o anel de diamantes personalizado em homenagem aos três títulos da LibertadoresReprodução/Felipe Melo

Publicado 25/12/2023 17:30

Rio - Felipe Melo ganhou um presente de Natal especial. O zagueiro, de 40 anos, exibiu nesta segunda-feira (25) um anel de diamantes com referência aos três títulos da Libertadores. O jogador foi campeão com o Palmeiras em 2020 e 2021, e com o Fluminense em 2023.

O anel de diamantes possui pedras nas cores do Fluminense, além de três estrelas douradas. A joia tem os anos das conquistas gravados, além da frase bíblica "combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé".

"Presente de Natal. Anel de tricampeão da América. Obrigado, Jesus! Lindo", disse o zagueiro.

Com o terceiro título de Libertadores, Felipe Melo igualou outros oito jogadores brasileiros que também são tricampeões da América. Nenhum brasileiro tem mais do que três títulos. O zagueiro também é o único a conquistar duas vezes a competição no Maracanã (2020 e 2023).

O Fluminense encerrou a temporada com o vice-campeonato do Mundial de Clubes. O elenco tricolor se reapresenta no dia 3 de janeiro, sem os titulares, que terão mais tempo de férias e serão preparados para a Recopa Sul-Americana, em fevereiro.