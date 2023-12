André marca Phil Foden durante a final dentre Manchester City e Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

André marca Phil Foden durante a final dentre Manchester City e FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/12/2023 14:00

Rio - O destino de André deve ser o futebol inglês. Alvo do Fulham e Liverpool, o volante do Fluminense entrou na mira do Manchester City após o Mundial de Clubes, segundo informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo". O Tricolor, que avalia a possibilidade de mantê-lo até o meio do próximo ano, deseja receber uma recompensa financeira de 35 milhões de euros (R$ 188,9 milhões na cotação atual).

No Mundial de Clubes, André foi eleito o melhor em campo na vitória do Fluminense sobre o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, pela semifinal. O volante chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, e foi alvo de elogios em conversa com o treinador Fernando Diniz após a decisão. O jogador impressionou o comandante do Manchester City principalmente pela qualidade na saída de jogo.

No meio do ano, o Fluminense rejeitou uma proposta de cerca de 30 milhões de euros (R$ 160 milhões) do Liverpool, da Inglaterra, pelo volante. O clube e o jogador entraram em acordo após a renovação do contrato que o foco era a permanência nesta temporada para alcançar a conquista da Libertadores. Ambos cumpriram o acordo e, agora, as partes estão dispostas a escutarem as ofertas.

André, de 22 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. Revelado nas categorias de base do clube, o volante subiu para o profissional em 2021, quando foi eleito a revelação do Brasileirão. No ano seguinte, foi escolhido o melhor de sua posição na mesma competição. Em 2023, já consolidado como titular, foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores e vice-campeão do Mundial.