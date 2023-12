Nino - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 25/12/2023 09:00

Rio - Vivendo provavelmente suas últimas semanas como jogador do Fluminense, o zagueiro Nino, de 26 anos, teria entrado na mira de outros clubes europeus. De acordo com informações do jornalista italiano Alfredo Pedullà, a Roma e o Liverpool buscaram informações sobre o defensor.

Vários clubes europeus já se disponibilizaram a pagar a multa de rescisão de Nino que está avaliada em cerca de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 37,49 milhões). Porém, o desejo do defensor é de atuar no futebol inglês.

O Nottigham Forrest esteve muito perto de oficializar a sua contratação, porém, a negociação deu uma esfriada após discordâncias do estafe do atleta e exigências do Fluminense em relação a operação.

Nino está no Fluminense desde 2019 e seu contrato se encerra no fim do ano que vem. O defensor conquistou dois títulos do Carioca e a Libertadores pelo Tricolor.