Germán Cano - Divulgação/Fluminense

Germán Cano Divulgação/Fluminense

Publicado 24/12/2023 10:00

Rio - Principal nome do Fluminense na temporada, o atacante Germán Cano, de 35 anos, rechaçou qualquer sentimento de tristeza pelo vice-campeonato do Mundial de Clubes. Na chegada ao Rio, o atacante exaltou a temporada tricolor que contou com dois títulos: Carioca e a Libertadores.

"A gente se preparou durante todo o ano para fazer história e conquistamos (a Libertadores). Foram 40 (gols marcados por ele) e serviu para ajudar o time em momentos especiais. Então, estou muito feliz. Campeão da América. Estou honrado de estar aqui no Fluminense", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

Em suas duas temporadas com a camisa do Fluminense, Cano marcou 84 gols. Foram 44 em 2022 e 40 nesta temporada. Pensando no ano que vem, o argentino preferiu não fazer um palpite de quantos gols fará.

"Não sei (quantos gols vou marcar ano que vem), não sei (risos). Espero que muitos, para continuar ajudando o Fluminense", disse.