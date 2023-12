John Kennedy - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/12/2023 18:30

Rio - Na goleada sofrida pelo Fluminense contra o Manchester City a diferença física e tática dos jogadores do clube inglês chamou a atenção de quem acompanhava a partida. Porém, dois jogadores tricolores mostraram um nível acima dos demais e conseguiram se destacar mesmo com o abismo entre às equipes.

Jhon Arias, de 26 anos, que vem sendo convocado para a seleção colombiana foi no primeiro tempo o principal escape do Fluminense em meio as dificuldades impostas pelo clube inglês. No segundo tempo, já com a partida praticamente decidida, o colombiano ganhou a companhia de John Kennedy.

O atacante, de 21 anos, mostrou habilidade e força física a fim de conseguir competir com a defesa do Manchester City. Apesar de não ter conseguido marcar, John Kennedy deu outra dinâmica ofensiva ao Fluminense, ao entrar no lugar de Keno.

Autor do gol do título da Libertadores e em evolução a cada partida, o jovem iniciará 2024 pedindo passagem para conquistar a posição de titular no Fluminense.