Felipe Melo se irritou com postura de Grealish após jogo entre Fluminense e Manchester CityGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 23/12/2023 13:31 | Atualizado 23/12/2023 13:33

Em sua conta no Twitter, o jogador do City respondeu uma publicação em que aparecia a fala do zagueiro do Flu: "Nem uma vez eu disse olé".

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6 — Jack Grealish (@JackGrealish) December 22, 2023

A briga começou entre Grealish e Martinelli, mas Felipe Melo logo entrou no meio da discussão e empurrou o inglês. O conflito só parou após outros atletas e membros das comissões técnicas acalmarem os ânimos. Segundo o brasileiro, Grealish teria passado a gritar olé durante a partida após o quarto gol do City, o que teria irritado jogadores do Tricolor.