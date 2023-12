Lima, Keno, Thiago Santos e Lelê, no aeroporto de Jedá, na Arábia Saudita - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 23/12/2023 14:12 | Atualizado 23/12/2023 14:23

Alguns atletas não voltaram para o Rio, de acordo com o 'ge', e seguiram seus destinos direto da Arábia Saudita, já que entraram de férias depois da decisão. A reapresentação do elenco tricolor será em meados de janeiro.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt conversou rapidamente com a imprensa e, além de comentar sobre o desempenho do ano, focou nos objetivos para 2024: "Sentimento de dever cumprido. Queríamos ter vencido ontem, sabíamos que dava para vencer. Mas o mais importante que comentamos depois do jogo é que jogamos sendo Fluminense. Temos um DNA, uma cara de time, de clube".

"Muito importante a gente lembrar que, há quatro anos, estávamos numa posição muito diferente. Posição que o Fluminense não merecia. Quatro meses de salário atrasado, oito de imagem. Dívida que controlamos, mas ainda precisamos cuidar dela com carinho. Mostramos para a América do Sul, que dá para fazer futebol com poucos recursos", completou.