Fluminense foi goleado pelo City na final do Mundial - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/12/2023 16:58

Arábia Saudita - O Fluminense foi goleado por 4 a 0 pelo Manchester City na final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), em Jedá, mas não deixará a Arábia Saudita de mãos abanando. O vice-campeonato garantiu R$ 20 milhões aos cofres tricolores.

O Fluminense chegou à final do torneio após superar o Al Ahly na semifinal pelo placar de 2 a 0. No entanto, não teve forças para bater de frente com o poderoso City, e acabou derrotado com dois gols de Álvarez, um de Foden e um gol contra de Nino.

Agora, o elenco principal do Fluminense entrará de férias. O Tricolor volta a campo somente no dia 17 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, mas provavelmente escalará um time de garotos.