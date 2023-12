Coletiva do técnico Fernando Diniz - Foto: Divulgação/Fluminense

Coletiva do técnico Fernando Diniz

Publicado 22/12/2023 21:04 | Atualizado 22/12/2023 21:06

Arábia Saudita - O técnico Fernando Diniz elogiou o Fluminense após a derrota para o Manchester City por 4 a 0 , nesta sexta-feira, 22, em partida válida pela final do Mundial de Clubes 2023. O treinador citou na entrevista coletiva o período em que o Tricolor conseguiu envolver a equipe inglesa e explicou por que o Tricolor não abriu mão de sua característica de sair desde trás com toques de pé em pé.

"Isso de envolver o Manchester City... Quem conseguiu aí no mundo envolver o Manchester City durante 15/20 minutos? A gente envolveu. E essa tomada de risco que a gente tem ali atrás, na realidade, era o jogo que mais nos favorecia. O time dos caras é muito forte, os caras têm cinco gigantes atrás. Muito forte, muito grande, muito rápido. Então, a gente tinha que fazer as coisas de uma maneira coletiva o tempo todo. E aquela é uma maneira muito coletiva de se jogar e muito treinada. Tão treinada é que a gente pegou uma pressão extremamente agressiva e conseguiu sair na maior parte das vezes, no jogo todo", disse o treinador.

Vale mencionar que o técnico Pep Guardiola também elogiou o time de Diniz . Ele afirmou que o Tricolor teve "12/15 minutos fantásticos" e ressaltou que Flu exigiu muito defensivamente do Manchester City.

"O perguntei como faz para treinar um time e uma seleção ao mesmo tempo. Não sei se ele (Diniz) tem família ou não, mas não sei como tira tempo (risos). Foi um prazer encontrá-lo. Não posso nem imaginar caso o Fluminense saísse na frente... A capacidade que eles têm de se associar no curto espaço é impressionante. Nos exigiu muito defensivamente. Nossos jogadores estiveram muito bem", afirmou Guardiola.

"A gente ganhou uma boa pressão, ganhamos a bola no começo e fizemos o gol cedo, e eles tiveram 12/15 minutos fantásticos, a gente percebeu o quão difícil seria, mas o segundo gol nos ajudou. Talvez eles não merecessem esse gol, mas no segundo tempo fomos muito melhores", completou, posteriormente.