Phil Foden marcou um dos quatro gols do Manchester City na final do Mundial de Clubes - Divulgação/Manchester City

Phil Foden marcou um dos quatro gols do Manchester City na final do Mundial de ClubesDivulgação/Manchester City

Publicado 22/12/2023 17:37

O Manchester City goleou o Fluminense por 4 a 0 e conquistou o título inédito do Mundial de Clubes. Autor do terceiro gol da partida, o atacante Phil Foden elogiou o desempenho do Tricolor na partida e reconheceu o esforço do adversário. Arábia Saudita -Autor do terceiro gol da partida, o atacante Phil Foden elogiou o desempenho do Tricolor na partida e reconheceu o esforço do adversário.

"Foi uma partida incrível, eu adorei o jeito que eles jogaram, com passes curtos, e eles não fizeram ser fácil pra gente hoje. Então a gente não mostrou só coração, mas qualidade. É difícil jogar aqui nesse momento da temporada", disse o atacante.

Na sequência, o inglês celebrou o primeiro título mundial da história dos Citizens e afirmou que a conquista é muito importante para o clube.

"Bom, é o topo do mundo. A gente fica muito feliz, é muito importante para o clube. Foi a primeira vez que a gente conquistou esse troféu, então é gigantesco para o nosso time", finalizou.

Com a conquista do Mundial de Clubes, Foden chegou ao seu 16º título com a camisa do Manchester City. Aos 23 anos de idade, o atacante venceu todas as competições em que disputou pelo clube inglês pelo menos uma vez.