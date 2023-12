Manchester City vence o Fluminense por 4 a 0 e conquista o Mundial de Clubes - Divulgação/Manchester City

Publicado 22/12/2023 18:55 | Atualizado 22/12/2023 19:10

O Manchester City venceu o Fluminense por 4 a 0 e conquistou pela primeira vez o Mundial de Clubes. Um dos principais jogadores do clube inglês, Bernardo Silva citou que o gol nos primeiros segundos do jogo ajudou os Citizens a controlarem mais o restante da partida e elogiou o Tricolor ao dizer que é uma equipe difícil de enfrentar. Arábia Saudita -Um dos principais jogadores do clube inglês, Bernardo Silva citou que o gol nos primeiros segundos do jogo ajudou os Citizens a controlarem mais o restante da partida e elogiou o Tricolor ao dizer que é uma equipe difícil de enfrentar.

"Tivemos a sorte de fazer um gol cedo que ajudou muito no controle do jogo e pudemos chegar ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0 e ajudou muito para o segundo tempo estarmos mais calmos e conseguimos controlar bem os primeiros minutos e estamos muito feliz por ganhar esse jogo, contra uma equipe difícil, uma equipe que ganhou Libertadores e merecia estar aqui", disse o meia.

O português destacou a qualidade técnica do Fluminense durante a partida e ressaltou que a equipe brasileira gosta de jogar buscando espaços.

"(O Fluminense) é uma equipe que mete muitos jogadores na zona onde está a bola e que não bate bola longa, tenta sempre as jogadas curtas, tenta sempre buscar os espaços e é muito difícil em alguns momentos pressionar", disse o meia.

Bernardo Silva revelou que os jogadores do Manchester City passaram muito tempo estudando o Tricolor.



"Estudamos, foi sem dúvida um jogo muito importante para nós porque (o Fluminense) é uma equipe que gosta de tocar a bola de pé em pé e que não bate quase nunca a bola longa e, portanto, foi um jogo que passamos muito tempo pesquisando", contou.

"No final deu certo, porque o primeiro gol surge numa pressão de bola alta e em alguns momentos poderíamos ter feitos mais gols. Foi um momento em que nosso treinador disse que nós tínhamos que ser muito fortes, muito agressivos, muito intensos na pressão alta, senão com a qualidade dos jogadores do Fluminense eles iam quebrar nossa primeira linha e atacar", finalizou o meia do Manchester City.