Felipe Melo e Martinelli se desentenderam com Grealish e Walker após final do Mundial de ClubesGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 22/12/2023 17:32

Arábia Saudita - Jogadores de Fluminense e Manchester City se envolveram em uma confusão após o apito final na decisão do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), em Jedá, vencida pelos ingleses por 4 a 0. Felipe Melo e Martinelli, do Tricolor, discutiram e trocaram empurrões com Grealish e Walker, comandados de Pep Guardiola.

O motivo do desentendimento ainda é desconhecido. Nas imagens, é possível observar Martinelli e Grealish conversando no meio do campo, logo após a partida. Depois, Felipe Melo chegou e o clima esquentou, com o zagueiro tricolor trocando empurrões com o jogador inglês. Mais tarde, Walker apareceu e também entrou na confusão.

Apesar do clima quente, não houve maiores incidentes. Jogadores das duas equipes evitaram que a briga seguisse para um caminho mais sério.