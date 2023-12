Julián Álvarez celebra gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Fluminense - Foto: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 22/12/2023 17:03

Arábia Saudita - Ao fim de mais um Mundial de Clubes da Fifa, com a derrota do Fluminense para o Manchester City pelo placar de 4 a 0 , o futebol sul-americano chegou ao jejum de 11 anos sem conseguir bater as equipes europeias. Neste período, os clubes protagonizaram alguns jogos equilibrados e outros onde a diferença de qualidade técnica foi escancarada no placar.

No recorte desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea pelo placar de 1 a 0, em 2012, em cinco oportunidades equipes da América do Sul sequer chegaram à grande decisão contra europeus: Atlético-MG (2013), Atlético Nacional (COL) (2016), River Plate (2018), Palmeias (2020) e Flamengo (2022).

Dentre os finalistas estão San Lorenzo (2014), River Plate (2015), Grêmio (2017), Flamengo (2019) e Palmeiras (2021). Nesses jogos, o placar mais elástico, além do Fluminense contra o City, foi a derrota do River Plate por 3 a 0 para o Barcelona, em 2015.

Equipes brasileiras fizeram bons embates contra potências das temporadas em questão, como as derrotas de Grêmio e Flamengo por apenas 1 a 0 para Real Madrid e Liverpool, respectivamente, e o 2 a 1 do Palmeiras contra o Chelsea, na prorrogação.

Equipes sul-americanas no Mundial desde 2012:

- Atlético-MG 3 x 2 Guangzhou Evergrande (3º lugar)

- San Lorenzo 0 x 2 Real Madrid (final)

- River Plate 0 x 3 Bercelona (final)

- Atlético Nacional 2 (4) x 2 (2) América-MEX

- Grêmio 0 x 1 Real Madrid (final)

- River Plate 4 x 0 Kashima Antlers-JAP

- Flamengo 0 x 1 Liverpool (final)

- Palmeiras 0 (3) x (2) 0 Al Ahly-EGI (4º lugar)

- Palmeiras 1 x 2 Chelsea (final)

- Flamengo 4 x 2 Al Ahly (3º lugar)

- Fluminense 0 x 4 Manchester City