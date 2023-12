Nino - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/12/2023 16:57

Arábia - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o zagueiro Nino, de 26 anos, falou sobre a goleada sofrida para o Manchester City na final da Libertadores. O defensor reforçou que o Tricolor viveu um grande ano e manteve suas características em todos os momentos, mesmo nas dificuldades, inclusive na derrota desta sexta-feira.

"É um time preparado para jogos como esse. Sabemos que seria muito difícil, é difícil falar de um lance, houve momentos que estivemos bem. Fizemos um grande ano, uma temporada incrível e nada vai apagar. Tudo que conquistamos esse ano foi por conta das nossas convicções, vivemos situações difíceis e conseguimos obter o sucesso. Foi assim que o Fluminense se superou inúmeras vezes. Desta vez, infelizmente não conseguiu", afirmou.

Com contrato até o fim de 2024, Nino não tem a permanência garantida no Fluminense no ano que vem. O zagueiro pode ter feito, nesta sexta, contra o Manchester City a última partida com a camisa tricolor. O defensor está na mira de clubes do futebol inglês.