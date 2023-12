Final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City - Divulgação / Fifa

Publicado 22/12/2023 14:16

Rio - Finalistas do Mundial de Clubes, Fluminense e Manchester City estão escalados para a final do Mundial de Clubes. O Tricolor irá para campo com a mesma formação da estreia e da final da Libertadores. Os ingleses tiveram três mudanças em relação ao time que venceu o Urawa Reds Diamonds.

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O MANCHESTER CITY, NA GRANDE FINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES FIFA. VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/5oodasxAwx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 22, 2023

O Fluminense foi escalado por: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Já o City terá a entrada de Rubén Dias, Rico Lewis e Julián Álvarez nas vagas de Manuel Akanji, Mateo Kovacic e Matheus Nunes.

O clube inglês vai para campo com: Ederson, Walker, Stones, Dias e Aké; Rodri, Lewis e Bernardo Silva; Foden, Grealish e ulián Álvarez.

As duas equipes, Fluminense e Manchester City, se enfrentam pela final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá.