Torcida do Fluminense na Casa Laranjeiras para acompanhar o Mundial de ClubesMailson Santana/Fluminense

Publicado 22/12/2023 11:18

O evento Casa Laranjeiras, organizado pelo Fluminense no Mundial de Clubes, está com ingressos esgotados para esta sexta-feira (22), data da final contra o Manchester City, às 15h (de Brasília).

Com abertura dos portões às 12h, o evento vai até as 22h, com atrações no campo das Laranjeiras. Os torcedores ainda poderão assistir à disputa do título inédito por quatro telões.



Os ingressos para a #CasaLaranjeiras estão ESGOTADOS!



Vai ficar lindo, torcida Tricolor! pic.twitter.com/SeEWfzEuer — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 22, 2023

Além da transmissão, a Casa Laranjeiras terá a apresentação do cantor Gross, food trucks e diversas atrações para o público, como totó humano, futebolha, estúdio de tatuagem e jogos interativos sobre o Fluminense.