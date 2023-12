Renato Gaúcho - Divulgação/Fluminense

Publicado 21/12/2023 20:04

Rio - Fluminense e Manchester City se enfrentam, nesta sexta-feira (22), Às 15h (de Brasília), pela grande final do Mundial de Clubes. Ambas as equipe buscam um título inédito. Um dos grandes personagens do futebol brasileiro e campeão do torneio com o Grêmio em 1983, Renato Gaúcho declarou sua torcida para o Tricolor e ressaltou que numa decisão tudo pode acontecer.

"Futebol é decidido dentro das quatro linhas. Vou torcer pelo Fluminense, como eu torci na final da Libertadores. É o futebol brasileiro. Sabemos que é bem difícil, mas é o que eu falo: futebol se decide lá dentro. Um time pode ser mais forte que o outro, mas tem noventa minutos, de repente uma prorrogação, pênaltis e numa decisão tudo pode acontecer", disse em entrevista à Espn.

Renato deu uma declaração sobre o estilo de Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que repercutiu nos últimos dias. Na última terça (19), em entrevista ao podcast "Joga com a Dez", apresentado pela filha, Carol Portaluppi,, técnico do Fluminense, que repercutiu nos últimos dias.

"Cada treinador tem sua cabeça, tem os seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito, mas em primeiro lugar você tem de ter os jogadores para fazer isso. É um estilo dele, e isso é uma qualidade dele. É bonito, mas é arriscado", afirmou.

Além de ter uma passagem como jogador entre 1995 e 1997, Renato Gaúcho foi treinador do Fluminense em três oportunidades. De 2002 a 2003, 2007 a 2008, quando conquistou uma Copa do Brasil e chegou a final da Libertadores, e em 2014 quando não obteve o mesmo sucesso no comando técnico do Tricolor.