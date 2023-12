Fernando Diniz foi comandado por Renato Gaúcho no Fluminense, em 2002 - Hipólito Pereira / Divulgação / Fluminense

Publicado 21/12/2023 15:31

O treinador Renato Gaúcho divulgou nota nesta quinta-feira (21) negando que tenha criticado o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, do Fluminense e da seleção brasileira. As declarações do comandante do Grêmio ao podcast 'Joga com a Dez ', apresentado pela filha, Carol Portaluppi, repercutiram nos últimos dias, às vésperas do time carioca entrar em campo na decisão do Mundial de Clubes.