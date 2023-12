Fernando Diniz em treinamento pelo Fluminense na Arábia Saudita - Lucas Merçon / Fluminense

O Fluminense disputará a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City, da Inglaterra, na próxima sexta-feira (22), às 15h, no estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita. Para a grande decisão, o treinador Fernando Diniz deverá repetir a escalação da vitória contra o Al Ahly, na última segunda-feira (18). As informações são do "ge".

O treinador tricolor não deu nenhuma pista sobre a escalação durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (21). Entretanto, não deve haver nenhuma mudança da base que vem sendo titular nas últimas partidas do Fluminense.

A escalação com que o Fluminense deve vir a campo contra o Manchester City também é a mesma que o Tricolor conquistou a Libertadores em novembro. Martinelli, um dos grandes destaques na vitória sobre o Al Ahly, deve continuar na titularidade e John Kennedy deve ser uma opção para o segundo tempo.

Com isso, a escalação que o Fluminense deve mandar para o jogo contra o clube inglês deve ser a seguinte:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.