Germán Cano fez 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiro pelo segundo ano - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano fez 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiro pelo segundo anoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/12/2023 12:24

Um dos grandes nomes do Fluminense na década de 80, o ex-zagueiro Edinho vê Germán Cano como o único jogador do atual elenco campeão da Libertadores com condições de figurar na seleção de todos os tempos do clube. O argentino, em dois anos, conquistou dois Cariocas e uma Libertadores, sendo decisivo nos três títulos, e marcou ao todo 84 gols pelo Tricolor.



"Olha só quantos anos tem o Fluminense... É difícil competir com tantos nomes de peso. Rivellino, Gérson, Carlos Alberto Torres, Marco Antônio, Waldo… Do time campeão da Libertadores, talvez só o Cano entre. Ele só precisa de um toque, uma chance para fazer o gol. Faz muitos decisivos", avaliou Edinho ao site 'Torcedores.com'.



O ex-zagueiro faz uma ressalva sobre Marcelo, que poderia ter uma vaga, mas não pelo que jogou ou joga pelo Fluminense. E sim pelo que fez no Real Madrid.



"O Marcelo de hoje, acho que não entraria. Talvez o que foi multicampeão no Real Madrid. É um jogador de enorme qualidade ofensiva", disse Edinho, atualmente gerente de futebol do Tombense-MG.