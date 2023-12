André ao lado de Fred - Marcelo Goncalves/Fluminense

André ao lado de FredMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/12/2023 20:41 | Atualizado 20/12/2023 20:43

Rio - Após o volante André, de 22 anos, afirmar que entre o Barcelona e o Real Madrid teria preferência pelo clube catalão e a mídia espanhola citar a possibilidade do jogador do Fluminense ir atuar pelos Culés na próxima temporada, o vice-presidente do Barça, Rafa Yuste, negou o interesse no jogador da seleção brasileira.

"Eu só conheço o Fluminense", afirmou ao jornal espanhol "Mundo Deportivo". Cria de Xerém, André foi convocado para os últimos seis jogos da seleção brasileira, tendo sido titular nas últimas duas partidas contra Uruguai e Argentina pelas Eliminatórias.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barça teria interesse em André, e Deco, que é ídolo do Fluminense, e atualmente dirigente do clube espanhol poderia ser uma ponte. O luso-brasileiro tem boa relação com Carlos Leite, agente responsável por cuidar da carreira de André.



O volante seria observado há alguns meses pelo Barcelona, que considera sua contratação como importante nesta janela. Segundo o veículo espanhol, a ideia do clube catalão é um empréstimo curto, de seis meses, mediante uma compensação financeira.