Felipe Melo - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Felipe MeloMarcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 20/12/2023 15:55

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Fluminense, o zagueiro Felipe Melo, de 40 anos, falou sobre oportunidade de enfrentar o Manchester City, nesta sexta, pela final do Mundial de Clubes, em Jidá. O veterano exaltou a qualidade dos ingleses e afirmou que a equipe de Guardiola joga o melhor futebol na Europa há cinco temporadas.

"É o melhor time da Europa nos últimos cinco anos, apesar de não ganhar a Liga dos Campeões (nas quatro primeiras tentativas). Eles estão vivendo uma coisa com a qual não estão acostumados: tiveram alguns resultados ruins no Campeonato Inglês e viram como o Liverpool assumiu a liderança da tabela", disse em entrevista ao site da "Fifa".

Independente do campeão na próxima sexta-feira, o Mundial de Clubes terá um vencedor inédito. Felipe Melo falou sobre a motivação de construir mais uma grande história com a camisa do Fluminense.

"Mas sabemos do potencial do Manchester City, eles têm um grande técnico e uma mescla de força, velocidade e qualidade técnica. São muito bons na saída de bola a partir da defesa. Nós estamos estudando muito o time deles, treinando para valer. Sabemos que vai ser muito difícil, mas o fato é que nada é impossível nesta vida. Sou cristão, leio muito a Bíblia e ela diz: “Se você acreditar, tudo é possível”. Por isso, tudo é possível", concluiu.