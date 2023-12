Willian Bigode em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Willian Bigode em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/12/2023 17:20

Rio - Willian Bigode está cada vez mais perto de ser jogador do Santos. Segundo o site "ge", o empréstimo até o fim de 2024 está bem encaminhado e o Fluminense deve seguir pagando parte dos salários do atacante enquanto ele defender o Peixe.

Em março, quando foi emprestado ao Athletico-PR até o fim de 2023, Willian renovou seu contrato com o Fluminense por mais um ano. Antes, o vínculo se encerraria no fim deste ano, e agora vai até o fim de 2024. No Santos, o jogador de 37 anos terá metas pré-estabelecidas para uma renovação automática do contrato por mais uma temporada.

Willian viveu uma temporada apagada em 2023. Com as camisas de Fluminense e Athletico, disputou 28 jogos e marcou apenas quatro gols.