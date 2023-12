Fluminense disputará a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/12/2023 15:33

Rio - Na próxima sexta-feira (22), Manchester City e Fluminense entram em campo para a disputa do título do Mundial de Clubes da FIFA de 2023. Além da possibilidade da conquista, as equipes também duelam pela premiação de US$ 5 milhões (R$ 24,3 milhões) para o campeão. No caso do Fluminense, as possíveis cifras ainda seriam quase 30% menores em relação aos cerca de R$ 33 milhões garantidos por terminar o Brasileirão deste ano na sétima colocação.

No total, são 80 milhões em premiação total a serem distribuídos pela FIFA na atual edição do mundial. O vice-campeão leva US$ 4 milhões (R$ 19,4 milhões). Na sequência, o terceiro colocado garante R$ 12 milhões, e o quarto, R$ 9,7 milhões. Os valores destinados aos outros participantes são de R$ 7,3 milhões para o quinto colocado, R$ 4,9 milhões para o sexto e R$ 2,4 milhões para o sétimo.

Com cifras congeladas desde edições anteriores, a premiação do mundial de clubes deste ano também segue com valores muito aquém dos oferecidos em outras das principais competições. São os casos da própria Libertadores, que premiou em quase R$ 90 milhões o Fluminense por vencer o torneio, e da Liga dos Campeões, que destinou cerca de R$ 107 milhões ao Manchester City após o clube vencer a final. Já em comparação com a Copa do Mundo de seleções, a edição de 2022, sediada no Qatar, contou com premiação de US$ 42 milhões (em torno de R$ 203 milhões) para o campeão. O valor é 740% maior em relação ao oferecido atualmente para as equipes vencedoras na competição de clubes.

“Com toda a exposição garantida pelas competições realizadas pela FIFA, o mundial de clubes apresenta grande potencial para oferecer premiações que se aproximem mais às das principais competições futebolísticas do mundo. No momento, as cifras disponibilizadas no atual formato não deixam de serem relevantes, mas mostram-se defasadas até mesmo em relação a competições como o Campeonato Brasileiro, em que o campeão garantiu R$ 47,5 milhões em 2023”, avalia Rogério Neves, CEO da Motbot, empresa especializada em crowdfunding esportivo.

Por outro lado, a FIFA também realizará o Super Mundial, a partir de 2025 e com disputas a cada quatro anos, em que se planejam oferecer cifras mais atrativas até mesmo para as equipes mais ricas da Europa. Tanto que, em uma das recentes reuniões na UEFA, discutiu-se oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões) a cada um dos 32 clubes classificados, somente pela participação na competição. Além deste novo torneio, a entidade máxima do futebol também já anunciou mudança de formato para as competições organizadas anualmente entre clubes, chamadas de Copa Intercontinental a partir de 2024.