Nino - Marcelo Goncalves/Fluminense

NinoMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/12/2023 22:20

Rio - Em situação indefinida, Nino, de 26 anos, teria mais um clube de olho na sua contratação. De acordo com o site russo "Championat", o Zenit teria interesse na contratação do zagueiro do Fluminense, que não deve seguir no ano que vem.

No entanto, apesar do interesse, o clube russo larga atrás nas negociações. O primeiro motivo é em relação a preferência de Nino, já que o zagueiro tem uma oferta o Nottigham Forrest, da Inglaterra, e deseja atuar no futebol inglês.

O segundo motivo tem a ver com os valores da negociação. O portal afirma que o Zenit sinaliza com 6 milhões de euros (cerca de R$ 32,1 milhões). O valor é abaixo da multa de Nino, que é cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), valor que o Nottigham Forrest e outros clubes europeus já se mostraram aptos a pagar.

Nino, de 26 anos, é um das principais peças do Fluminense e deverá deixar o clube carioca após cinco temporadas como titular. O contrato do zagueiro é até o fim do ano que vem, e o Tricolor deverá fechar negócio com algum clube europeu.