Karina, mulher de Samuel Xavier, fez vídeo de quando Haaland ignorou os filhos dos jogadores do FluminenseReprodução de Instagram

Publicado 20/12/2023 20:29 | Atualizado 20/12/2023 20:45

Haaland se recusou nesta quarta-feira (20) a tirar fotos e ignorou filhos de jogadores do Fluminense durante passeio em um shopping em Jedá, na Arábia Saudita, onde acontece o Mundial de Clubes. A história foi contada por Giovanna Costi, mulher de Paulo Henrique Ganso, nas redes sociais.

"Foi horrível! Henrico (filho de Ganso) está horrorizado! Era fã! Não quer nem falar no nome agora…Tinham apenas 6 crianças, não puderam se aproximar, ele nem um tchau de longe deu. Fingiu que não existiam", escreveu Giovanna Costi em um comentário no Instagram.



"As crianças ficaram muito tristes. Qual a chance de encontrarem um ídolo (antes disso acontecer, né) assim? Na rua. Não tinha ninguém lá, vazio. Não levaria mais que 5 segundos!", disse Giovanna em outro comentário.



Ela ainda compartilhou um vídeo gravado por Karina Xavier, mulher de Samuel Xavier, que também estava no shopping e flagrou o momento.



"Ainda não superei o Haaland não ter dado um oi para as crianças que são superfãs dele. Ele nem olhou para elas", postou Karina.



, Haaland viajou com a delegação do Manchester City, que ganhou o dia de folga . O time inglês será o adversário do Fluminense na final de sexta-feira (22), às 15h (de Brasília).