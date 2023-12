Fred, ex-jogador e atual Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/12/2023 21:48

Arábia Saudita - Ídolo e atual diretor de Planejamento Esportivo do clube, Fred destacou que o Fluminense foi a Jidá para ser campeão do Mundial de Clubes. Em entrevista ao site oficial da Fifa, publicado nesta quarta-feira, 20, o dirigente pontuou o objetivo do Tricolor e ressaltou a preparação do time dentro para dar tudo na decisão.

"Viemos aqui para ser campeões. Nada menos. Temos plena consciência de quão difícil será, mas também será muito difícil para os nossos adversários. Estamos sonhando com o título, trabalhando muito para nos preparar para o jogo e vamos dar tudo em campo", contou Fred.

Para sagrar-se campeão do mundo, o Fluminense precisará vencer o Manchester City no King Abdullah Sports City Stadium, em partida que começará às 15h (de Brasília). Fred não poupou elogios ao falar dos Citizens.

"Acho que nos últimos cinco, seis anos eles têm sido o melhor time do mundo. Mesmo quando não venceram a Liga dos Campeões, para mim ainda eram a melhor equipa do mundo. Eles têm os melhores jogadores do mundo, em todo o campo, e vencedores de partidas, além do melhor treinador do mundo. Eles são uma máquina, uma inspiração para o mundo do futebol", afirmou.

Outro tema da entrevista foi o técnico Fernando Diniz. Nesse sentido, Fred exaltou o comandante do Tricolor e o classificou como "um dos caras mais autênticos do futebol". Ele ainda revelou que tem tido um "enorme aprendizado" com o treinador.

"Ele é um dos caras mais autênticos do futebol. Ele trouxe algo que não existia para um esporte que já existe há anos e anos. O estilo do Fluminense é dele. Não há nada igual em nenhum lugar do mundo. Ele é um gênio. Ele é único. E ele tem uma sede excepcional de trabalhar duro e de obter vitórias. O tempo que estou trabalhando com Diniz tem sido um enorme aprendizado para mim. Há tantas coisas no futebol em que acreditamos durante toda a vida, coisas sistemáticas que simplesmente aceitamos. Ao ouvir Diniz falar, você tenta desmontá-los na sua cabeça".