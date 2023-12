John Kennedy foi o responsável por marcar o gol do título inédito do Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/12/2023 14:57

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, John Kennedy pode deixar o clube em breve. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor recebeu uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) do Spartak Moscou-RUS pelo atacante.

Apesar da oferta, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, quer foco total no Mundial. O mandatário informou ao agente de John Kennedy, Giuliano Bertolucci, que só conversará sobre o tema após a final contra o Manchester City-ING, na próxima sexta-feira (22).

John Kennedy tem contrato até dezembro de 2026 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 266,5 milhões). O Tricolor tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o restante está dividido entre o Social-MG, que possui 40%, e 10% do empresário do atleta.