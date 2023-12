Marcelo, lateral-esquerdo do Fluminense, foi um dos citados pelo jornal - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/12/2023 15:00

Inglaterra - O jornal britânico 'The Telegraph' publicou, nesta quarta-feira (20), um texto que afirma que o time do Fluminense , adversário do Manchester City na final do Mundial de Clubes, seria mais adequado ao Soccer Aid, torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol.

"Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol", escreveu Sam Wallace, autor do texto.

Jornal da Inglaterra compara escalação do Fluminense a equipe de aposentados Reprodução A publicação enfatiza a presença de veteranos na equipe tricolor, como Marcelo, de 35 anos, Felipe Melo, de 40 anos e Fábio, de 43. Atletas como Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos acima dos 33 anos, também foram citados.

O texto também compara o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz com o de Pep Guardiola. Além disso, põe em dúvida se a estratégia do treinador do Fluminense será a mesma na decisão contra o time inglês.



"O Fluminense, de Fernando Diniz, que tem abordagem baseada na posse de bola de Pep Guardiola, precisa agora decidir se seguirá esta crença na final, contra o time mais formidável do futebol mundial", disse o jornalista.

Pela primeira vez na final do Mundial de Clubes, Fluminense e Manchester City se enfrentam na Arábia Saudita, em Jedá, às 15h (de Brasília), na próxima sexta-feira (22).