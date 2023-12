Felipe Melo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Felipe MeloMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 21/12/2023 10:43 | Atualizado 21/12/2023 10:46

Arábia Saudita - A matéria do jornal inglês "The Telegraph", que afirmou que o time do Fluminense parece uma equipe de ex-jogadores de futebol repercutiu no vestiário tricolor. Em entrevista coletiva, Felipe Melo, de 40 anos, rebateu a publicação e disse que o tom pode ter sido intencional para promover a final do Mundial de Clubes.

"Eu nunca tinha escutado falar deste jornal, pode ser porque nunca joguei na Inglaterra. Depois que eu escutei essa bobeira, foi que fiquei sabendo. Acho que foi uma estratégia para chamar o público. Infelizmente, as redes sociais acabaram dando palco a idiotas, como ele. No futebol, existem atletas que conseguem atuar bem quando são jovens e outros conseguem atuar em alto nível como a idade avançada. Depende muito da forma como o atleta se cuida, age como profissional. Eu jogo porque sou profissional, disciplinado, e pago um preço alto por isso. Mas isso é algo que vai acontecer, tem gente que usa a inteligência e gente que fala idiotice como esse jornal", afirmou.

Ao comentar sobre a dificuldade de enfrentar o Manchester City, o veterano relembrou outras situações complicadas que o Fluminense encarou na temporada atual e conseguiu sair vencedor.

"Eu tenho a minha fé, respeito a fé dos outros. E desde o começo a gente viu coisas impossíveis acontecerem. Era impossível reverter a vantagem do Flamengo na final do Carioca, era impossível passar em primeiro no grupo da morte na Libertadores. Depois era impossível vencer a Libertadores. Era impossível chegar na final do Mundial. E nós alcançamos nosso objetivo com muita dedicação e fé", disse.



Questionado sobre a liderança que desenvolve no elenco tricolor, Felipe Melo citou que há outros jogadores importantes. O zagueiro também abordou a importância do setor defensivo em uma partida como a desta sexta-feira.

"Acredito que eu sou um espelho no grupo, assim como outros. Há exemplos jovens e exemplos mais experientes no elenco. Claro que para os mais jovens, quando eles veem alguém de 40 anos correndo, eles se motivam. Temos uma família, a família Fluminense e isso não é à toa. Temos o objetivo de reduzir os nossos erros e ter um setor equilibrado para defender o gol do Fábio", contou.