Taça do Mundial de ClubesAFP

Publicado 21/12/2023 18:04

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira, 22, Manchester City e Fluminense medirão forças no King Abdullah Sports City Stadium, a partir das 15h, pela final do Mundial de Clubes 2023. O vencedor do confronto levantará a taça de campeão do mundo. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do globoplay, da Cazé TV e do Fifa+.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense garantiu vaga na decisão ao vencer Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols daquele jogo.

Já o Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, classificou-se para a final ao bater o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0. Marius Høibråten (contra), Kovacic e Bernardo Silva marcaram os gols daquela partida.

ESCALAÇÕES

Provável Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Provável Manchester City: Ederson; Walker, Rubén Dias, Gvardiol e John Stones (Aké); Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Phil Foden, Grealish; Julián Álvarez.