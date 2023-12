John Kennedy - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 21/12/2023 14:53

Arábia Saudita - John Kennedy é um dos trunfos do Fluminense que encara o Manchester City na final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). Na véspera da decisão, o atacante se mostrou confiante para a partida e afirmou que não há favoritismo para nenhum dos lados no duelo que ele considera ser 'o mais importante da história' do Tricolor.

"Time diferente, com grandes jogadores, cortou o Haaland, mas tem o Julián Álvarez. Não existe favorito, vai ser jogo difícil. Um pouco ansioso, coisa normal, é o jogo mais importante da história do Fluminense. Mas estamos bem confiantes também, sabemos que podemos ser campeões, futebol é dentro das quatro linhas. O time está confiante, mas ansioso também para chegar esse dia logo", disse John Kennedy em entrevista ao "ge".

O atacante também revelou estar ansioso para a grande final, mas afirmou que quando chega no estádio o nervosismo passa.

"Dias antes assim estou muito ansioso para chegar o dia da final, um pouco antes também. Mas quando chega no estádio passa. Quando entro no ônibus, já passa, fico mais tranquilo, perto de fazer o que ama, não tem como ficar nervoso", disse o jogador.



Fluminense e Manchester City disputarão uma final do Mundial de Clubes pela primeira vez na história dos clubes. Se houver empate no tempo normal, haverá prorrogação e, se a igualdade persistir, o campeão será definido na disputa por pênaltis.