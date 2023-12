O troféu da Copa Rio de 1952 tinha espaço de destaque no antigo museu do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/12/2023 19:12

Rio - Em meio à disputa do Mundial de Clubes na Arábia Saudita, o Fluminense segue sua luta pelo reconhecimento da Copa Rio de 1952 como campeonato mundial. De acordo com o "UOL", o Tricolor planeja um encontro com a Fifa para debater o assunto.