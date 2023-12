Fluminense jogará com o uniforme tricolor na final do Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/12/2023 13:30

Arábia Saudita - A Fifa definiu os uniformes da final do Mundial de Clubes. Fluminense e Manchester City entrarão em campo com as linhas principais na decisão. O duelo acontece nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Rei Abdullah Sports City.