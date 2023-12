John Kennedy e Germán Cano têm gols decisivos em finais pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

21/12/2023

Germán Cano e John Kennedy estão na história do

Quedo Fluminense não há dúvida. Agora, eles podem ampliar sua importância nas Laranjeiras se conseguirem repetir, na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City, sexta-feira (22) às 15h, o que têm feito com a camisa tricolor: gols em decisões.

Heróis da conquista inédita da Libertadores, garantindo o 2 a 1 sobre o Boca Juniors, os dois atacantes têm a maior missão de todas, que é aproveitar as chances que terão contra o poderoso time de Pep Guardiola. Especialmente Germán Cano, titular e desde o ano passado acostumado a superar esse tipo de desafio.



Nas duas finais de Campeonato Carioca contra o Flamengo, adversário com orçamento muito maior e grandes nomes, o Fluminense conseguiu superá-lo e ser campeão com a ajuda do argentino. Foram cinco gols em quatro jogos das decisões estaduais de 2022 e 2023.



Ele só passou em branco uma vez, na derrota por 2 a 0 no jogo de ida deste ano, mas compensou na volta, ao marcar duas vezes na histórica goleada por 4 a 1, o que garantiu o título. E na temporada passada, o argentino "fez o L" no 1 a 1, e marcou os dois gols no 2 a 0 que valeu a conquista.



John Kennedy é decisivo no fluminense desde a base

John Kennedy, por sua vez, brilhou na final da Libertadores ao garantir, com um golaço, o título na prorrogação. E, ao marcar na semifinal do Mundial de Clubes, quinto confronto seguido de mata-mata em que deixou balançou a rede adversária.

Reserva de Cano, por sua vez, brilhou na final da Libertadores ao garantir, com um golaço, o título na prorrogação. E, ao marcar na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly, chegou ao

contra Argentinos Juniors, Olimpia, Internacional, além do Boca. E antes mesmo de repetir o desempenho do 2 a 0 sobre os africanos, mostrou toda confiança ao mandar uma mensagem à namorada dizendo que iria "acabar com o jogo"

três gols nos dois confrontos contra o Flamengo. Cada vez mais demonstrando ser jogador que cresce em momentos decisivos, John Kennedy repete nos profissionais o que já fazia nas divisões de base do Fluminense. Na final do Carioca Sub-20 de 2021, ele marcou

E no Sub-17, contra o mesmo rival, foram outros cinco gols em quatro partidas (de Taça Guanabara e Estadual) em 2019.



Agora, para o Fluminense conquistar o mundo, esse retrospecto de seus dois artilheiros será mais do que nunca necessário.