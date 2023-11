John Kennedy fez gols nos quatro confrontos de mata-mata do Fluminense na Libertadores de 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/11/2023 08:00

No sub-17 e sub-20, fez oito gols em oito jogos. Predestinado, John Kennedy saiu do banco de reservas para dar o título mais importante da história do Fluminense, na vitória na prorrogação por 2 a 1 sobre o Boca Juniors . Marcar em finais não é novidade para ele, que apenas repetiu na Libertadores o desempenho que tinha nas divisões de base do Tricolor.

Em 2019, John Kennedy saiu do banco para marcar duas vezes no 2 a 2 com o Flamengo, no jogo de ida da Taça Guanabara Sub-17. Na volta, garantiu a vitória por 2 a 1 e, consequentemente, o título do primeiro turno.



Na decisão do Carioca da categoria, contra o mesmo adversário, o atacante voltou a balançar redes saindo do banco, no 2 a 0 no primeiro jogo. E foi o responsável pela conquista do Fluminense ao marcar um gol aos 48 minutos do segundo tempo, na derrota por 4 a 3, que foi suficiente.



John Kennedy carrasco do Flamengo



Já no sub-20, John Kennedy reforçou a sua fama de carrasco do rival ao novamente brilhar na final do Carioca. Logo na ida, fez três gols na goleada por 4 a 1. E passou em branco pela primeira vez numa final na derrota por 1 a 0, que mesmo assim deu o título ao Fluminense.



O atacante voltou a disputar uma decisão de Carioca da categoria em 2022, e desta vez não brilhou contra o Vasco. Ele não marcou nem na derrota por 2 a 1 nem na vitória do Tricolor por 3 a 0, mas levantou mais um troféu.